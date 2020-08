Polizei findet verletzten Radfahrer

Der Polizeiinspektion Lindau wurde am Montagabend gegen 22.40 Uhr eine Person gemeldet, die offenbar auf dem Radweg am Bahnweg in Oberreitnau lag. Wie sich herausstellte, lag an der Örtlichkeit ein 54-jähriger Mann verletzt mit gebrochenem Unterschenkel. Der 54-Jährige war deutlich alkoholisiert. Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Lindau gebracht. Er dürfte wohl mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, heißt es im Polizeibericht. Am Fahrrad entstand kein Schaden. Der Verletzte gab gegenüber Ersthelfern an, dass er zuvor mit dem Fahrrad gefahren war.