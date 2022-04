Polizei findet bei Kontrolle eine Schusswaffe

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Lindau haben am Dienstagabend am Lindauer Hauptbahnhof einen 37-jährigen Mann kontrollliert. Er wies sich mit einem Ausweis aus. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes staunten die eingesetzten Beamten laut Polizeibericht nicht schlecht, als sie in der Jackeninnentasche des Mannes eine griffbereite Schusswaffe der Marke Walther P99 mit gefülltem Magazin entdeckten. Da für die Beamten zunächst nicht klar war, ob es sich bei der aufgefunden Waffe um eine scharfe Schusswaffe handelte, nahmen sie den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. Dort stellten sie fest, dass es sich bei der gefundenen Waffe um eine Schreckschusspistole handelte. Für diese hätte der Mann jedoch einen kleinen Waffenschein benötigt, welchen er nicht vorzeigen konnte. Der Mann wird wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt.