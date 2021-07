Polizei erwischt Unfallflüchtigen

Ein 52-jähriger Autofahrer aus Lindau hat am am Dienstag gegen 19.20 Uhr beobachtet, wie ein Fahrer mit einem Mercedes SUV in der Josef-von-Eichendorff-Straße an seinen Auto stieß, dieses beschädigte und dann davonfuhr. Er konnte sich jedoch das Kennzeichen des Unfallverursachers merken. Er rief die Polizei, die den Unfallverursacher, einen 29-jährigen Lindauer, unweit der Unfallstelle antreffen konnte. An beiden Autos entstand laut Polizei ein Schaden von 2000 Euro.