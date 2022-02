Polizei erwischt Raser mit Kleinkind und Ehefrau im Auto

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Oberreitnau einen 41-Jährigen erwischt, der am Samstagmittag innerorts doppelt so schnell fuhr wie erlaubt, nämlich mit 109 Sachen. Nach Abzug der Toleranz waren es noch 55 km/h zu viel. Mit im Fahrzeug saßen die Ehefrau und ein Kleinkind, teilt die Behörde mit.

Seitens der Dienststelle wird nun geprüft, ob neben der Verkehrsordnungswidrigkeit noch der Straftatbestand des „Verbotenen Kraftfahrzeugrennens“ erfüllt ist. Außerdem drohen ihm mindestens zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot, so die Polizei.

„Unabhängig davon ist es nicht auszudenken, welche Folgen eine solche Geschwindigkeitsüberschreitung haben kann. Solch hohe Geschwindigkeiten erwarten andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Spaziergänger, innerorts wohl nicht, wodurch es zu schweren Unfällen kommen kann“, merkt die Polizeiinspektion Lindau an.