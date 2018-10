Polizei erwischt Mann mit gefälschtem Führerschein.

Der Kartenvorverkauf für das zweitägige Open-Air-Festival in der Ostalb-Arena hat am Montag begonnen. Bereits am Morgen bildete sich vor dem Geschäft Musika eine lange Schlange. Vor allem die Karten für das Konzert mit Fanta 4 am 8. Juni 2019 sind heiß begehrt, sagt Armin Abele, Geschäftsführer der Event-Firma Ventura und Inhaber von Musika. Tickets gibt es im Musikfachgeschäft und ab 12 Uhr online, sagt Abele. Ab 12 Uhr gibt es Karten für das Fanta4-Konzert und die Schlagerparty auch über die SZ-Tickethotline 0751 / 29 555 777.