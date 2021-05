Polizei ermittelt Wankel-Gebäude-Vandalen

Mitte Mai ist es zu erheblichen Sachbeschädigungen am Wankel-Gebäude im Stadtteil Lindau/Zech gekommen (die LZ berichtete). Dabei wurden unter anderem 25 Glas- und Plexiglasscheiben, die teilweise unter Denkmalschutz stehen, eingeworfen. Zudem wurden im Gebüde vorgefundene Feuerlöscher versprüht, Scheiben an Glasvitrinen eingeschlagen und sogar in einer Küche ein Sitzkissen in Brand gesteckt. Bei der Spurensicherung ergaben sich nun Hinweise auf einen 13-jährigen Schüler aus Lindau. Durchdie Ermittlungsarbeit von Beamten der PI Lindau konnten insgesamt vier tatverdächtige Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren ermittelt werden. Nach Tatvorwurf gaben die Jugendlichen die Sachbeschädigungen zu, schreibt die Polizei. Drei der vier Täter wohnen im Bereich Ravensburg. Nach Mitteilung des Eigentümers des Gebäudes wurde der entstandene Sachschaden auf circa 100 000 Euro geschätzt, da durch das versprühen des Feuerlöschpulvers Elektrokabel beschädigt wurden. Die Täter wurden im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten bereits durch die Polizei Lindau vernommen, neben einer Strafe kommen auf sie nun erhebliche Schadenersatzforderungen des Geschädigten zu.