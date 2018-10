Polizei ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht

Die Polizei ermittelt seit Ende der vergangenen Woche in Reutin in zwei Fällen von Unfallflucht. Am Steuer saßen laut Polizeibericht in beiden Fällen ältere Menschen. In einem Fall gibt es einen Zeugen, im anderen Fall hofft die Polizei auf zusätzliche Hinweise.

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstagnachmittag, wie ein älterer Herr mit seinem Auto beim Ausparken aus dem Parkplatz am Lindaupark gegen einen geparkten Wagen fuhr. Der Zeuge wies den Fahrer auf den Schaden hin, was diesen jedoch nicht interessierte: Er fuhr einfach davon. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die geschädigte Fahrzeughalterin. Die Polizei stellte inzwischen das Tatfahrzeug an der Wohnanschrift mit dem entsprechenden Schaden fest. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Schwieriger wird es nach einem Unfall, zu dem es Freitag gegen 12.30 Uhr im Heuriedweg auf Höhe des ehemaligen Edekas gekommen ist. Ein Fahrzeug fuhr dort den Spiegel eines am Straßenrand stehenden Wagens weg. Der geschädigte Fahrzeugführer hörte ein Geräusch und sah den verursachenden Wagen beim Wegfahren. Der Flüchtende blieb zuerst stehen, fuhr dann aber weiter in Richtung Berliner Platz. Am Unfallort stellte die Polizei Fahrzeugteile sicher. Bei dem geflüchteten Auto soll es sich um einen älteren BMW in Silber mit LI- Kennzeichen gehandelt haben. Am Steuer soll eine ältere Frau gewesen sein.