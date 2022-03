Polizei entdeckt bei Kontrolle Diebesgut

Eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion kontrohat am Freitag gegen 2.30 Uhr einen Mercedes-Van und einen Opel Astra kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 55-jährige Fahrer des Opels nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Bei der genaueren Kontrolle beider Fahrzeuge stellten die Beamten im Van des 45-jährigen Fahrers umfangreiches mutmaßliches Diebesgut sicher, unter anderem elektrische Werkzeuge der Marken Bosch, Makita und Parkside mit den dazugehörigen Akkus, Werkzeuge, Baustoffe, Elektroinstallationswaren, Parfum, Drogerieartikel, Rasierklingen, hochwertige Sportwäsche von Under Armour. Nachweise über den Erwerb der Gegenstände konnten beide Männer nicht machen. Im Opel des 55-jährigen fanden die Beamten noch ein hochwertiges Mountainbike des Herstellers Cube, in schwarzer Farbe mit orangenem Schriftzug. Vermutlich stammen die aufgefundenen Waren aus Diebstählen, so die Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten beschlagnahmten die Beamten das vermeintliche Diebesgut. Der Opel-Fahrer wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnisi angezeigt. Gegen beide wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigem Diebstahls und der Hehlerei eingeleitet. Nach der Vernehmung beider Männer konnten diese zusammen die Weiterreise antreten, der Opel-Fahrer musste sein Auto stehen lassen.

Geschädigte, die Angaben zu den Gegenständen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 08382 / 91 00, zu melden.