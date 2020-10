Polizei: Elterntaxis sind nach wie vor ein Problem

Seit Beginn des neuen Schuljahrs liegt ein klarer Schwerpunkt polizeilicher Verkehrssicherheitsarbeit in der Schulwegüberwachung, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Vom 8. September bis 2. Oktober fanden die bayernweiten Aktionstage „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ statt. Die Inspektionen des Präsidiums überwachten schwerpunktmäßig die Schulwege durch stationäre und mobile Verkehrskontrollen.

Viele Verkehrsteilnehmer waren laut Polizeibericht nicht angeschnallt oder Kinder nicht richtig gesichert. Allein in der ersten Schulwoche stellten rund 480 Polizeibeamte rund 680 Verkehrsverstöße fest. Darunter wurden fast 170 Personen beanstandet, weil sie keinen Sicherheitsgurt getragen hatten und 80, weil sie als Fahrzeugführer die Kinder nicht oder nicht richtig gesichert hatten. Dafür gibt es ein Bußgeld zwischen 35 bis 70 Euro.

An vielen Schulen und im Bereich von Schulbushaltestellen führte die Polizei präsidiumsweit 62 Geschwindigkeitskontrollen durch. Wenngleich die meisten Fahrzeugführer die Limits einhielten, wurden auch einige mit viel zu hoher Geschwindigkeit festgestellt. An Schulen oder Schulbushaltestellen wurden fast 400 Fahrer beanstandet, die zu schnell unterwegs waren. In Memmingen wurde ein Autofahrer mit 79 Kilometern pro Stunde bei einer maximal zulässigen Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde gemessen. In Kempten hatte der Spitzenreiter 63 bei erlaubten 30 Kilometern pro Stunde auf dem Tacho. Beide Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei.

Was den kontrollierenden Beamten an allen Schulen auffiel, war eine sehr hohe Anzahl an sogenannten Elterntaxis. Dies sorgte für ein dementsprechendes Fahrzeugaufkommen direkt vor den Zugängen der Schulen. Das deckt sich mit den Feststellungen der vergangenen Jahre. Die Eltern wollen ihre Kinder sicher zur Schule bringen, schaffen durch ihr Handeln aber weitere vermeidbare Gefahrenquellen für die anderen Kinder, schreibt die Polizei.

Außerdem verzögern sie durch Überbehüten die Entwicklung der Kinder zu selbstständigen Verkehrsteilnehmern. Bereits Erstklässler sollten, wenn möglich, den Schulweg zu Fuß bestreiten – nachdem sie diesen mit den Eltern mehrfach trainiert haben. Wichtig sei hierbei, den sichersten und nicht den schnellsten Schulweg auszusuchen.

Die Polizei rät, unnötige Autofahrten zur Schule zu vermeiden. Zumindest sollten Kinder schon beispielsweise zwei bis drei Straßen vor der Schule abgesetzt werden und den Rest zu Fuß gehen. Damit entzerrt sich das Fahrzeugaufkommen direkt vor den Schulen.