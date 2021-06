Polizei deckt Schwarzarbeit in Nagelstudios auf

Bei einer bundesweiten Aktion zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Menschenhandels sind am letzten Freitagvormittag im Stadtgebiet Lindau mehrere Nagelstudios durch Kräfte der Polizei Lindau, der Kriminalpolizei Lindau und des deutschen Zolls, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Dienstsitz Lindau, überprüft worden.

Wie die Polizei mitteilt, konnten bei den vornehmlich vietnamesischen Mitarbeitern mehrere Verstöße gegen das Ausländer- und das Arbeitsrecht durch Polizei und Zoll festgestellt werden.

Verstoß gegen Ausländerrecht

In einem Nagelstudio in der Kolpingstraße wurde laut Polizeibericht ein Mitarbeiter angetroffen, der aufgrund seines Aufenthaltsstatus gar nicht hätte arbeiten dürfen. Eine Mitarbeiterin eines anderen Nagestudios in der Rickenbacher Straße wurde ebenfalls beim Arbeiten angetroffen, obwohl ihre Arbeitsaufnahme auf ein Nagelstudio in Friedrichshafen beschränkt war. Sie wurde durch die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Ausländerrecht angezeigt und musste ihre Tätigkeit sofort einstellen. Ihre Ausweispapiere seien sichergestellt worden, berichtet die Polizei.