Polizei deckt Rauchgifthandel auf

Die Kriminalpolizei Lindau hat in der vergangenen Woche die Wohnung eines 48-jährigen Mannes durchsucht. Sie stellten rund 170 Gramm Kokain sicher.

Wie es im Pressebericht der Polizei heißt, machte der Mann während seiner Vernehmung Angaben über seinen Lieferanten. Hierbei handelte es sich um einen 36-jährigen Mann mit albanischer Nationalität, der allerdings keinen offiziellen Wohnsitz in Deutschland hatte. Aus diesem Grund erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben schließlich, dass er am Donnerstag wieder nach Lindau reisen wird.

In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen wurde der mutmaßliche Lieferant kurz nach der Ankunft in Lindau festgenommen. Am Folgetag wurde er dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt, welcher den Haftbefehl bestätigte. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.