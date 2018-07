Polizei als Zeuge: Auto prallt auf anderen Wagen

Gute Zeugen hat ein 27-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum Samstag an der Köchlinkreuzung in einen Unfall verwickelt wurde: Während er auf der Kemptener Straße als Vorfahrtsberechtigter die Kreuzung in Richtung Berliner Platz passieren wollte, krachte ein Auto, das auf der Reutiner Straße in Richtung Blauwiese unterwegs gewesen ist, ungebremst in seine Seite. Hinter ihm ist allerdings eine Polizeistreife unterwegs gewesen – die Beamten hätten den Unfallhergang direkt beobachtet, heißt es im Polizeibericht. Nach erstem Anschein blieben die Unfallbeteiligten unverletzt, wollten sich aber laut Pressebericht am Wochenende noch einmal untersuchen lassen. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 11 500 Euro an.