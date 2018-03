Politkino im Vaudeville zeigt zwei Filme

Das monatliche Politkino des Club Vaudeville findet am Dienstag, 13. März, in einer Sonder-Edition statt. Gezeigt wird der Film True Warriors von Ronja Von Wurmb-Seidel und Niklas Schenck. Im Vorprogramm gibt es den für den Oscar nominierten Kurzfilm Watu Wote zu sehen, für den die Lindauerin Julia Drache das Drehbuch geschrieben hat.

Der Dokumentarfilm True Warriors von Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas Schenck porträtiert eine Künstlergruppe in Kabul, deren Theaterstück über Selbstmordanschläge selbst zum Ziel eines Selbstmordanschlags wird. Zur weiteren Handlung: Am 11. Dezember 2014 sprengt sich während einer Theater-Premiere im französischen Kulturzentrum in Kabul ein 17 Jahre alter Selbstmordattentäter in die Luft. Manche Zuschauer klatschen – sie halten die Explosion für eine besonders realistische Inszenierung. Erst als Panik ausbricht, verstehen sie, was passiert ist.

Selbst von der Angst gelähmt

Der Attentäter und zwei Besucher sterben, 40 Menschen werden verletzt. Der Film erzähle die Geschichte der Schauspieler und Musiker, die an diesem Tag auf der Bühne standen, heißt es in der Ankündigung des Club Vaudeville. Sie wollten mit ihrem Stück über Selbstmordanschläge ein Zeichen setzen gegen den Terror, der ihre Gesellschaft zerfrisst. Jetzt seien sie selbst vor Angst gelähmt. In ausführlichen Interviews berichten sie davon, wie sie den Anschlag erlebt haben und wie sie in der Folge damit umgehen. True Warriors zeige die Folgen der zerstörerischen Kraft von Terror und Gewalt: Traumatisierte Menschen, die ihr Leben lang mit dem Erlebten zu kämpfen haben.

Einige der Künstler fliehen nach Europa. Die meisten aber bleiben in Kabul und formieren sich neu – sie kehren gemeinsam zurück auf die Bühne und verlagern ihr Wirken auf die Straße, wo sie riskante Produktionen organisieren. Zum ersten Mal treten sie wieder gemeinsam auf, als der Lynchmord an der jungen Studentin Farkhunda Malikzada weltweit Schlagzeilen macht – mit der Re-Inszenierung ihres Mordes setzen sie sich an die Spitze einer wütenden Protestbewegung, ungeschützt, vor tausenden Passanten.

True Warriors sei eine Geschichte über die Kraft der Kunst, die Stärke der Freundschaft und den unbedingten Willen, sein Land zu verändern. Zugleich aber auch eine Erzählung über die Gründe, aus denen sich so viele Afghanen seit 2014 für die Flucht nach Europa entscheiden haben – und über ihr Ankommen in Deutschland, heißt es abschließend.