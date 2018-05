Politkino im Club zeigt „Vom Töten leben“

Das Politkino im Club Vaudeville in Lindau zeigt am Dienstag, 28. Mai, die Dokumentation „Vom Töten leben“ von Wolfgang Landgraeber. Wie gehen die Menschen damit um, dass viele von ihnen mit ihren Familien von tödlichen Waffen leben, die nicht nur für die Nato produziert, sondern vielfach auch in Länder verkauft werden, in denen man Menschenrechte mit Füßen tritt? Oberndorf, die 14 000-Einwohner-Stadt am Ostrand des Schwarzwalds, befindet sich in einer schleichenden Krise. Zwei Drittel der Arbeitsplätze sind in den Rüstungsbetrieben Mauser (jetzt Rheinmetall) und Heckler & Koch seit den 1980er Jahren verloren gegangen. Einer der Protagonisten des Films spricht von einem Fluch, der auf der Stadt liege, seit der König von Württemberg 1812 im ehemaligen Augustinerkloster eine Gewehrfabrik einrichten ließ. Oberndorf sah sich durch den Film an den Pranger gestellt. Einlass in die Clubräume in der Von-Behring-Straße ist ab 19.30 Uhr, der Film beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.