Politisches Theaterstück über Angela Merkel

Das Theater Lindau zeigt am Mittwoch, 2. Februar, um 19.30 Uhr das politische Stück „Angela I“ von Katja Hensel. Es entwirft ein Bild von Deutschland in der nahen Zukunft: Angela Merkel hat der Macht entsagt und ist verschwunden. Doch das Land bekommt die alternativlose Kanzlerin offenbar nicht aus dem System. Während die Politik den Aufbruch versucht, probt das Volk den Aufstand und die allgemeine Verdrossenheit nimmt zu. Niemand ahnt, dass Angela lebt und Hof hält am wohl unwahrscheinlichsten Ort der Republik. Während der träge Tanker Bundestag leck schlägt und zu kentern droht, reift im Tross der Ex-Kanzlerin ein kühner Plan, der das Staatsschiff durch den Orkan bringen könnte – oder die Demokratie endgültig auf Grund setzt.

Um 19 Uhr findet eine Einführung in das Stück im Zuschauerraum der Marionettenoper im zweiten Stock statt. Im Theater gilt 2G-Plus. Impfnachweis, Personalausweis und Schnelltest werden am Haupteingang kontrolliert. Wer geboostert ist, braucht keinen Test mitzubringen. Im ganzen Haus, auch am Platz, gilt FFP2-Maskenpflicht.