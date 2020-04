Politik-Posse: Darum werden Dutzende Liebende an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich abgewiesen

Von Schwäbische Zeitung

Ein 51-jähriger Landwirt hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Kemptener Straße in Leutkirch eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage mit seinem Traktor aus dem Boden gerissen. Das teilt die Polizei mit. Anschließend habe er das Gerät in die Schaufel seines Traktors geladen und mitgenommen.

Bei seiner Tat sei der Landwirt von Zeugen beobachtet und fotografiert worden, die dann die Polizei verständigten. Der 51-Jährige konnte von den Beamten des Polizeireviers Leutkirch bei seinem Aussiedlerhof auf seinem Traktor fahrend ...