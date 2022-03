Politfilm „Das Neue Evangelium“ läuft im Club Vaudeville

Der Arbeitskreis Eine Welt der Lokalen Agenda Lindau hat als monatlichen Politfilm in der Passionszeit einen ungewöhnlichen „Passionsfilm“ ausgewählt und zeigt am Dienstag, 5. April, um 20 Uhr im Club Vaudeville „Das Neue Evangelium“. Der Film handelt von den Leidensgeschichten der Migranten, die übers Mittelmeer kommend in Apulien landen und dort bei der Obst-, Tomaten-, Trauben- und Olivenernte unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten und leben. Der Filmemacher und Theaterintendant Milo Rau inszenierte 2019 den Film mit dem schwarzen Gewerkschafter Yvan Sagnet als Jesus, der 2017 die Initiative „Revolte der Würde“ gründete. Seither wurde die Produktion auf biologisch umgestellt und faire Arbeitsbedingungen wurden ausgehandelt, heißt es in der Vorankündigung. „No Cap“ wird von deutscher und österreichischer Seite unterstützt, auch durch Kauf und Verkauf der fair produzierten Früchte. Im Anschluss an den Film gibt’s Tomatenproduktre von „No Cap“ zu kaufen.