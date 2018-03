Pokale für Hanna-Sophie Tschada und Lea Bauer

Klirrende Kälte hat am Samstagmorgen geherrscht, als 28 Rennkinder des Jahrgangs 2008 zum Reischmann Cup für einen Durchgang im Race Cross angetreten sind. Zudem kämpften 108 Starter der Jahrgänge 2007 und 2006 aus den Regionen Allgäu und Werdenfelser Land in zwei Durchgängen im BSV-Ziener-Kids Cross um die Qualifikation für den Deutschen Schüler Cup U12, der für diese Altersklasse einer deutschen Meisterschaft entspricht. Laut Rennbericht punkteten die Allgäuer Rennläufer gleichzeitig für den Reischmann Cup.

Koni Nieberle vom TSV Dietmannsried und sein Team hatten bereits im Vorfeld die Cross-Elemente Schanze und Wellenbahn aus Schnee gebaut. Zahlreiche Mannschaften waren im Laufe der Woche immer wieder zum Training auf der Strecke unterwegs. Am Rennsamstag waren in einem flüssigen Riesentorlauf die Hindernisse und 25 Tore zu überwinden. Im oberen Teil nahmen die Kids Geschwindigkeit auf und in Richtung Ziel wurde der Lauf drehender, sodass bis zum Schluss skitechnisches Können sowie Konzentration, Mut und auch Kampfgeist gefragt waren.

Die junge Starterin (U10) Lea Bauer vom SCB Lindau fuhr sauber, jedoch für einen vorderen Platz zu brav. Es reichte für Rang zehn. Ihr Vereinskollege Johann Meckler hatte erst im Vorjahr Skifahren gelernt und startete erstmals im Reischmann Cup. Er belegte ebenfalls den zehnten Platz. Die ein Jahr ältere Hannah-Sophie Tschada vom SCB Lindau ging aggressiver in der Lauf und sammelte als Fünfte Punkte im drittletzten Reischmann-Cup-Rennen. Bei den gleichaltrigen Jungs zeigte Leon Jost (SCB Lindau) einen technisch sehr guten Lauf. Er kam mit den eisigen Bedingungen gut zurecht und wurde im dichten Wettbewerb der U11 männlich Neunter. Giulia Stolze (SCB) wurde 14. in der U12. Tagesbestzeit bei den Mädchen und damit Reischmann Cup- und Kids Cross-Siegerin wurde Amelie Vogg aus Königsbrunn, bei den Jungen dominierte zum wiederholten Mal Korbinian Rampp vom SC Oberstdorf.

Der SCB Lindau war am zweiten Renntag ausrichtender Verein. Zahlreiche SCB-Läufer und Trainer waren jedoch zeitgleich auf anderen Rennen (Lena Weiss Cup, Lollycup oder Lindauer Stadtmeisterschaften), sodass am Hang jede helfende Hand gebraucht wurde. Der SCB wurde von der eigenen Jugend und Eltern des Fördervereins Westallgäu tatkräftig unterstützt, weshalb ein reibungsloser Ablauf gelang. Wegen des eisigen Ostwindes war es am Hündle/Hochsiedelpiste noch kälter, dafür hielt die Piste des Slalom Cross für alle 120 Läufer hervorragend. Trainerin Anette Schmid vom Perspektivteam Oberallgäu hatte einen fairen, jedoch anspruchsvollen Slalom gesteckt.

Lea Bauer landete in der engen Konkurrenz der Klasse U10 das zweite Mal in der Saison als Dritte auf dem Podest. Im Gesamtklassement geht sie als Vierte ins Finale. Johann Meckler schied nach schneller Fahrt am vorletzten Tor aus. In der U11 und U12 waren zwei Durchgänge zu bewältigen: Hannah-Sophie Tschada fuhr in zwei guten Durchgängen ebenfalls als Dritte aufs Podest und belegt in der Gesamtwertung Rang fünf. Leon Jost und Giulia Stolze verbesserten jeweils das Ergebnis vom Samstag um einen Platz und wurden Achter in der Klasse U11 männlich sowie 13. in der U12 weiblich.

Bestzeit fuhren Tabea Öffner vom SC Garmisch und Korbinian Rampp. Fenja Jauch vom Regionalteam Westallgäu und der Wangener Ben Grath (SV Hindelang) konnten sich schlussendlich für das DSC-Finale in Seefeld qualifizieren.