Poetry Slam kehrt zurück in den Club Vaudeville

Das Format Poetry Slam kehrt an diesem Donnerstag, 29. November, zurück auf die Bühne des Club Vaudeville. Mit dem Verein Ländle Slam aus Vorarlberg lädt der Club international renommierte Poetinnen und Poeten ein. Ab 20 Uhr werden sie sich ein Stelldichein moderner Literatur geben und im Wettstreit um die Gunst des Publikums lesen.

Zu erwarten ist ein kurzweiliger Abend, bei dem von Prosa bis kuriosem Humor bis zur herzergreifenden Lyrik ein literarisches Potpourri anbieten wird. Und dies ist das Line Up des ersten Wortgut Slams: Pauline Füg (Fürth), Nano Miratus (Wien), Remo Rickenbacher (Bern), Chris Unstett (Berlin), Michael Göhre (Bielefeld). Moderation Katy Bayer und Mathias Witschuinig. Im Vorverkauf unter anderem im Lindaupark kosten Eintrittkarten zehn Euro plus Vorverkaufsgebühr. An der Abendkasse gibt es nur noch Restkarten zum erhöhten Preis.