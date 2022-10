Podiumsplätze und ein schwerer Sturz: So liefen die letzten Saisonrennen der toMotion-Fahrer

Die Saison 2022 ist für das Lindauer Mountainbike-Team toMotion Racing by black tusk Geschichte – die meisten Teammitglieder befinden sich bereits in der Saisonpause. In ihren letzten Rennen gab es mehrere Podestplatzierungen, aber auch einen schweren Sturz von Mark Jagenow.

Die Teilnahme am Ultra Raid de la Meije in den französischen Westalpen ist für Danièle Troesch jedes Jahr ein Highlight. Das französische Teammitglied von toMotion Racing by black tusk schätzt daran vor allem das Naturerlebnis: „Trails ohne Ende, kaum Asphalt und wunderschöne Aussichten – besonders wenn die Sonne über dem Gletscher aufgeht.“ Das Feld startete frühmorgens bei null Grad und starkem Wind auf die 117 Kilometer lange Strecke in den französischen Westalpen, auf der die Teilnehmer 5300 Höhenmeter zu bewältigen hatten. Bereits nach drei Stunden klarte der Himmel auf, sodass Troesch einen Großteil des Rennens bei Sonnenschein genießen konnte. Nach 12:22,30 Stunden überquerte sie in der Abenddämmerung als zweite Frau der Gesamtwertung die Ziellinie. Zwei Wochen später nahm sie beim Trail Hype in Titisee-Neustadt auf der Kurzdistanz den dritten Platz der Damen-Gesamtwertung mit nach Hause.

Marcel Scheu hatte sich im Frühsommer vor allem auf sein Abitur und den Einstieg in ein Freiwilliges Soziales Jahr konzentriert. Umso mehr freute er sich, als er Ende Juli mit der Nordschwarzwald Trophy in Schömberg wieder ins Renngeschehen einsteigen und auf der Kurzstrecke auf Anhieb den Sieg in der U23-Kategorie davontragen konnte. Anfang August bestritt der 18-Jährige mit dem viertägigen Rothaus Bike Giro im Nordschwarzwald sein erstes Etappenrennen, das er auf einem respektablen 39. Platz der Herren-Lizenz-Kategorie beendete. Beim Schwarzwald Bike Marathon in Furtwangen wagte Scheu eine zweite Premiere und entschied sich zusammen mit seinen Teamkollegen Christian Ludewig und Mike Woland für seine erste Langstrecke über 90 Kilometer und 2200 Höhenmeter. Nach knapp vier Stunden Fahrtzeit erreichte das Trio auf den Plätzen sieben der Senioren1-Kategorie (Ludewig) sowie 17 und 18 der Hauptklasse Herren (Scheu und Woland) das Ziel. Bereits eine Woche später gelang Scheu auf der Kurzstrecke des Odenwald Bike Marathons mit Rang zwei der Hauptklasse Männer dann wieder der Sprung aufs Podest. Mit einem sechsten Gesamtplatz unter 282 Teilnehmern der Mittelstrecke des Lautertal Bike Marathons verabschiedete sich der Jungracer Anfang Oktober in die Saisonpause.

Jürgen Langhans findet richtige Mischung aus Bissigkeit und Vorsicht

Jürgen Langhans beendete seine Bikesaison 2022 mit drei Podiumsplätzen. Bei den World Games of Mountainbiking in Saalbach-Hinterglemm gelang dem 52-jährigen Kurzstreckenspezialisten auf der 21-Kilometer-Distanz mit 770 Höhenmetern ein Altersklassensieg. Im Rahmen eines schönen Bike-Wochenendes in Österreich entschied er sich am 24. September zur Teilnahme an einem Bergzeitfahren. „Ort des Geschehens war die Loser-Panoramastraße im steirischen Salzkammergut, die sich auf einer Länge von neun Kilometern 750 Höhenmeter nach oben windet“, beschreibt er die Strecke. Auch hier bewies Langhans laut toMotion-Mitteilung starke Beine, sodass er nach 43 Minuten auf Rang drei seiner Altersklasse über die Ziellinie rollte. Am Tag der Deutschen Einheit fand Langhans auf den vom Regen aufgeweichten Trails des Maintal Marathons in Güntersleben die richtige Mischung aus Bissigkeit und Vorsicht und nahm im 19-köpfigen M50-Feld Platz zwei mit nach Hause. „Vor mir war nur Lokalmatador und Bike-Legende Joachim Oechsner, der auf den Trails in Güntersleben jede Wurzel mit Vornamen kennt. Ein schöner Abschluss der Bikesaison 2022!“, wird Langhans in der toMotion-Mitteilung zitiert.

Beim Schwarzwald Bike Marathon in Furtwangen kam Mark Jagenow wegen eines defekten Wattmessgeräts zu spät in den Startblock und musste sich zunächst durch den Verkehr des Mittelstreckenfeldes kämpfen. Nach einem guten Rennen gelang dem 33-Jährigen mit Rang fünf seiner Altersklasse dann doch noch ein Top-Ten-Ergebnis. Sein zweites Rennen im September, der Iron Bike Einsiedeln in der Schweiz, war als Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft im Mountainbike-Marathon gedacht. Beim kurzen, aber recht anspruchsvollen Rennen nahm Jagenow den Gesamtsieg mit nach Hause. Weniger Glück hatte der toMotion-Racer dann jedoch bei der deutschen Meisterschaft über 78 Kilometer und 3000 Höhenmeter: auf Platz sechs liegend stürzte Mark Jagenow schwer und schied mit einer Schulterverletzung aus dem Rennen aus. So ging die Saison 2022 für ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu Ende.

Andrea Becker fährt ihr erstes Mountainbikerennen

Andrea Becker, seit vielen Jahren Teammitglied von toMotion Racing by black tusk, bestritt im September mit dem Schwarzwald Bike Marathon ihr erstes Mountainbikerennen überhaupt. Die Kurzstrecke über 42 Kilometer und 800 Höhenmeter beendete sie auf Rang acht der Sen3-Kategorie. Eine Woche später gelang ihr bei der Mountainbike Challenge in Illmensee mit Platz zwei ihrer Altersklasse und dem dritten Rang in der Damen-Gesamtwertung der Sprung aufs Podium.

Beim Lautertal Bike Marathon in Spiegelberg auf der Schwäbischen Alb starteten Marcel Scheu und Uwe Koch auf der Kurzstrecke sowie Arno Rottler auf der Langstrecke. Außerdem entschied sich Tobias Häffner für die Mitteldistanz mit 55 Kilometern und 1470 Höhenmetern. Häffner stand am Ende mit Platz zwei auf dem Altersklassen-Podest und belegte zugleich Rang elf des 140-köpfigen Mittelstrecken-Feldes. Rottler erzielte auf der Langstrecke mit Platz neun bei den Senioren2 ebenfalls ein Top-Ten-Ergebnis.