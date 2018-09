Podium84 setzt ein Ausrufezeichen auf die Bühne

Ernsthaftes und Komisches bringt die Theatergruppe Podium84 auf die Bühne. Auch bei der Wir-helfen-Gala zeigen sie beide Seiten ihres Könnens.

Michael Hangel hat gleich nach den Ferien mit den Schauspielern des Podium84 zu proben begonnen. Denn bei der Wir-helfen-Gala auf der Bühne der Inselhalle soll alles sitzen. Dafür bringen die Darsteller nochmal einen Ausschnitt aus dem „The Cripple of Inishmaan“ mit, der im vergangenen Jahr ein Publikumserfolg in Lindau war. Hinzu kommt eine Szene auf „Top Dogs“, dessen Premiere im Zeughaus im Frühjahr geplant ist.

Winfried Hamann hat das Podium84 im Jahr 1984 gegründet. Inzwischen handelt es sich um eine Gruppe Theaterinteressierter, die in verschiedenen Konstellationen unterschiedliche Projekte auf die Bühne bringen. So hat Helga Sauermann im Laufe der Jahre verschiedene Stücke geschrieben und mit dem Podium84 aufgeführt, zuletzt zum Reformationsjubiläum die Pfaffenhochzeit. Martin Hangel wiederum hat mit einigen Darstellern den Inishmaan verwirklicht und probt nach gleichem Konzept jetzt „Top Dogs“.

Der Theaterpädagoge liebt die Arbeit mit Laien: „Das Faszinierende sind die Begegnungen, die dadurch entstehen“, wenn jemand in eine Rolle schlüpft, die so ganz anders ist als er selbst. „Das kann sehr befreiend erlebt werden.“ Voraussetzung ist eine Gruppe, in der sich alle mögen. Und das sei seinem Ensemble gegeben. Gemeinsam erarbeiten sie ihre Rollen. Hangel will, dass sie „wie die Rollen denken und spüren“. Denn dann komme es beim Zuschauer glaubwürdig und echt an.

Hangel weiß, dass er damit dem Ideal der ganz großen Schauspieler nacheifert, auch wenn das für die Laien beim Podium84 sicher eine Nummer zu groß ist. „Aber wir versuchen, es so ambitioniert wie möglich zu machen.“ Und das ist nach Meinung der Zuschauer und der Kritiker beim Inishmaan hervorragend gelungen. Hangel hebt Katrin Stoll heraus, die als kratzbürstige Helen überzeugt habe: „Viele haben gesagt: ,Ich erkenne die gar nicht wieder’.“

Gruppe entscheidet gemeinsam

Die Gruppe funktioniert vielleicht auch deshalb so gut, weil sie ganz viel gemeinsam entscheiden. So bei der Stückauswahl, wenn Hangel mehrere Textbücher mitbringt, sie Verschiedenes lesen, vielleicht sogar anspielen und erst dann entscheiden, was sie auf die Bühne bringen wollen. Ähnlich ist es bei der Besetzung, wenn sie zuerst einmal Szenen in verschiedenen Besetzungen proben und am Ende in anonymer Abstimmung schauen, wer welche Rolle bekommen soll.

Hangel hofft, dass die Zuschauer des Podium84 ähnlich diskussionsfreudig in Pausen und nach Ende des Stückes zusammenstehen. Denn dann hat es funktioniert, dass Theater das Kopfkino angeworfen und die Zuschauer hat. Denn Theater dürfe auf keinen Fall belanglos bleiben: „Theater soll ein Ausrufezeichen setzen!“

Ein kleines Ausrufezeichen will das Podium84 zur Wir-helfen-Gala beitragen. Das gilt auch für die anderen Künstler, die zum Jubiläum für Wir helfen auf die Bühne der Inselhalle treten: Trommlerzug Lindau-Aeschach, Bodensee-Ballettcompagnie, Zauberer Thomaselli, Pianist Peter Vogel und Soulsänger Karl Frierson. Die Eintrittskarten kosten zehn Euro. Der Vorverkauf läuft.