Podium 84 bringt „Top Dogs“ ins Zeughaus

Nach den erfolgreichen Aufführungen im Mai präsentiert die Lindauer Theatergruppe Podium 84 unter der Regie von Michael Hangel am Wochenende das über 20 Jahre alte, aber topaktuelle Stück „Top Dogs“ des preisgekrönten Schweizer Autors Urs Widmer zwei weitere Male. Das Stück ist am Samstag, 19. Oktober, und Sonntag, 20. Oktober, jeweils ab 20 Uhr im Lindauer Zeughaus am Unteren Schrannenplatz zu sehen.

„Es geht in dieser Theaterproduktion nicht um Underdogs, sondern um Spitzenmanager, die im Zuge global bedingter Umstrukturierungen entlassen wurden und sich jetzt zwecks Schockabfederung in einem Outplacement-Büro zusammengefunden haben. Lachend, bestens unterhalten, aber immer wieder auch in Beklommenheit begreifen wir: Da ist etwas faul, da bahnt sich weltweit ein ziemlich wölfischer Kapitalismus seinen Weg“, beschreiben die Veranstalter das Stück. Die Lindauer Zeitung war von der Premiere im Mai begeistert: „Ebenso hochspannend und lustvoll wie streitbar und topaktuell (…). Unbedingt anschauen, es lohnt sich“, schrieb die LZ damals.