Podcast: Bahn rund um Lindau - Gut für die Verkehrswende oder frustrierende Angelegenheit?

Eigentlich könnte es so schön sein: Die Bahnstrecken rund um Lindau sind elektrifiziert, genügend Bahnhalte gibt es auch und mittlerweile sogar zwei Bahnhöfe. Trotzdem scheitert die Verkehrswende in Sachen Bahn in Lindau an mehreren Stellen. Der Grund dafür ist vor allem das liebe Geld.

Wieso das für Frust bei den Lindauerinnen und Lindauern, aber auch bei Bürgermeistern und Kreisräten sorgt, darüber sprechen Evi Eck-Gedler, Yvonne Roither und Julia Baumann.

