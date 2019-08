Podcast: Adnan Wahhoud reist regelmäßig nach Syrien in den Krieg

Ein Bombensplitter, den er mit nach Hause gebracht hat, erinnert ihn immer an die schreckliche Lage seiner Landsleute. Eigentlich wollte der Lindauer Adnan Wahhoud 2011 seine Rente genießen. Doch dann kommt alles anders: In seinem Heimatland Syrien bricht Bürgerkrieg aus. Er entscheidet sofort, dass er helfen möchte – und reist seitdem alle paar Wochen in die Provinz Idlib. Mit Yvonne Roither und Julia Baumann spricht er darüber, was echte Friedensarbeit für ihn heißt.