Plötzlicher Wind bei Regatta: Segelboote müssen abgeschleppt werden

Weil überraschende Windböen am Freitag einige Segler bei der Regatta überrascht hatte, mussten Rettungskräfte die Wassersportler in sichere Gewässer bringen. Ähnliche Fälle gab es jenseits der Grenze in Österreich.

Alarm bei der Wasserburger und Lindauer Feuerwehr samt Wasserwachteinheiten am Freitagnachmittag: In der Reutiner Bucht waren einige Segelboote einer Regatta von plötzlichen auffrischendem Wind überrascht worden. Während manche Boote selbstständig den Hafen Lindau anlaufen konnten, musste ein Boot mit Motorschaden in den Hafen geschleppt werden. Das berichtet die Feuerwehr Lindau auf ihrer Facebook-Seite.

Nach gut eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Mit im Einsatz waren auch Kräfte der Wasserwachten in Lindau, Nonnenhorn und Wasserburg, sowie die Kreiswasserwacht Lindau und die Wasserschutzpolizei.

Vier Boote in Österreich in Seenot

Fast zeitgleich musste auch Segler auf der österreichischen Seite geholfen werden. Insgesamt vier Boote konnten laut Polizei Vorarlberg bei einer Windstärke von bis zu sechs Beaufort nicht mehr aus eigener Kraft einen sicheren Hafen anlaufen. Bei einem Boot hatte sich eine Leine in der Schiffsschraube verfangen.

Taucher schwimmt nach Anker

Ein anderes, manövrierunfähiges Segelboot in der Lochauer Bucht musste von einem Polizeiboot in den nächsten Hafen abgeschleppt werden. Ein weiteres Boot konnte vom Feuerwehrboot in den nächsten Hafen geschleppt werden.

Außerdem musste ein Taucher den Anker eines anderen Segelboots bergen, damit es weiterfahren konnte. Alle Schiffsführer und Schiffsführerinnen seien laut Polizei unbeschadet in sichere Häfen gebracht worden.