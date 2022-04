Plötzlicher Hagelschauer: Totalschaden in Höhe von 80 000 Euro nach Schleudermanöver auf A96

Als er mit 110 Stundenkilometern auf der Autobahn plötzlich in einen Hagelschauer kommt, versucht der 60-Jährige Autofahrer zwar noch die Geschwindigkeit seines Autos zu verlangsamen. Einen Unfall kann er trotzdem nicht verhindern.

Auto dreht sich und prallt gegen Leitplanke

Wie die Lindauer Polizei mitteilte, war ein 60-jähriger Österreicher am Samstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der A 96 in Fahrtrichtung München unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Sigmarszell geriet er nach eigenen Angaben mit etwa 110 Stundenkilometern plötzlich in einen Hagelschauer. Der Fahrer versuchte daraufhin ohne abrupte Bremsmanöver, die Geschwindigkeit seines Autos zu verlangsamen. Das geriet jedoch ins Schleudern, drehte sich und prallte gegen die Leitplanke.

Weitere Verkehrsteilnehmer wurden dabei nicht gefährdet. Am Auto entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 80 000 Euro. An der Leitplanke entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, seine 52-jährige Beifahrerin wurde jedoch leicht verletzt.