Plötzlich steht „Freddie Mercury“ auf der Bühne

Unter dem Motto „Classic meets Rock“ hat Anfang Dezember – erstmals nach drei Jahren – wieder das Jahreskonzert des Musikvereins Lindau-Reutin in der Inselhalle stattgefunden. Vorständin Claudia Eberhard konnte in der vollbesetzten Inselhalle etwa 300 Gäste begrüßen, die nach dreijähriger pandemiebedingter Zwangspause voller Vorfreude auf dieses Konzert erschienen waren.

Sie hob insbesondere den erfreulichen Zuwachs von Nachwuchsmusikern im Orchester hervor. Nach einem Grußwort von Oberbürgermeisterin Claudia Alfons führte Moderator Oliver Weishaupt in gewohnt launiger Weise durch das Konzertprogramm. Projektdirigent Michael Dlugosch eröffnete mit den kraftvollen Pauken und Trompeten aus „Carmina Burana“ von Carl Orff den klassischen ersten Teil des Konzerts, mit einem Wumms im Sinne von Bundeskanzler Scholz, so Oliver Weißhaupt. Danach folgte das Konzertstück „Cycles and Myths“ des portugiesischen Komponisten Nuno Osorio, in dem zeitgenössische Rhythmen auf ruhige Intermezzi treffen. Hervorstach insbesondere das feierliche, wunderschöne Englischhorn-Solo von Solistin Jasmin Engel. Im darauf folgenden „Concertino“ von Franz Watz, komponiert im klassischen Stil in drei Sätzen, konnte Solist Quirin Dirmeier seine Virtuosität auf der Tuba unter Beweis stellen.

Nach der verdienten Pause stellten die jüngsten Nachwuchsmusiker aus dem Vororchester unter der Leitung von Martin Bemetz mit den zwei Pop-Stücken „High Hopes“ und „Senorita“ ihr Können unter Beweis. Der zweite moderne Teil des Konzerts begann mit dem zweiten Wumms: zu den Drums von „We Will Rock You“ und der legendären Einsingübung „E-Oh“ mit Echo des Publikums, wobei der Dirigent mit schwarzer Lederjacke und Sonnenbrille in die Rolle von Freddie Mercury schlüpfte. Dies leitete das Queen-Medley „Symphonic Rock“ ein. Zur Annäherung an den original Queen-Sound waren E-Gitarren Soli in „Radio Gaga“ (Uli Kunstmann) und E-Bass-Linien „Another One Bites The Dust“ (Erhard Reichard) eingestreut. Die 1980er in Deutschland brachte das Medley „Best of Nena“ mit den unverwüstlichen „99 Luftballons“ zurück. Im gefühlvollen Stück „Nessaja“ aus dem Musical „Tabaluga“ verzauberte die volle Stimme von Melaie Elbs die Zuhörer.

Nach einem Streifzug durch die goldene Ära des Rock’n’Roll mit einem Medley der größten Hits von Bill Hayley und Elvis Presley folgte der wohl absolute Höhepunkt des Konzerts „The Story“ von Brandi Carlile. Über weite Strecken des Stücks konnte sich Solo-Sängerin Melanie Elbs nur an der Piano-Begleitung (Alex Wachter) orientieren und meisterte souverän auch die höchsten Töne; dies war umso bemerkenswerter, da sie sehr kurzfristig für die erkrankte ursprüngliche Sängerin eingesprungen war. Die Verbindung von traditioneller Polka zu moderner Rhythmik illustrierte die erste Zugabe „Musikanten mit Herz“, eine Polka mit Rock-Rhythmus im Trio auf besonderen Wunsch des Dirigenten. In Weihnachtsstimmung versetzte schließlich „The Sound of Silence“ von Simon and Garfunkel als zweite Zugabe. Am Ende gab es langen Applaus des Publikums für das rundum gelungene Konzert.