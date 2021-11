„Plitsch & Platsch“ im Theater Lindau

„Plitsch & Platsch – die zwei Pinguinfreunde“ heißt das lustige Stück von Roman Moebus und Stefanie Ramisch für Kinder ab zwei Jahren über Freundschaft und alles, was dazugehört: Verstecken und entdecken, mutig sein und Angst haben, sich streiten und versöhnen. Mit jeder Menge Schnee und Eis. Zu sehen ist es am Mittwoch, 1. Dezember, um 15 Uhr, sowie am Donnerstag, 2. Dezember, um 9.30 Uhr, jeweils auf der Hinterbühne des Theaters Lindau.

Die Handlung: Plitsch und Platsch leben am Südpol. Gemeinsam sind sie zu einem Eisberg im weiten antarktischen Meer geschwommen, den sie gemeinsam erkunden. Aber wer schläft jetzt in dem neuen Zuhause unten? Wer kennt die meisten Eissorten? Und wer fängt den größten Fisch? Sogar unter den dicksten Pinguinfreunden gibt es mal Streit – vor allem, wenn es um eine echte Schatztruhe geht! Aber dicke Freunde finden für alles eine Lösung.

„Es tanzen die Schneeflocken un es heult der eiskalte Wind – ein prima Einstieg für Theaterneulinge“, so die Vorschau.

Die Spieldauer beträgt 40 Minuten, Karten kosten 4,50 Euro. Kinder bis zwölf Jahre dürfen die Vorstellung ohne 2G -Nachweis besuchen, Erwachsene werden am Eingang auf den entsprechenden Nachweis kontrolliert