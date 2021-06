Platz vier für Mike Jagenow

Zum ersten Mal in dieser Saison ist Mark Jagenow vom Lindauer Mountainbiketeam toMotion Racing by black tusk bei einem Wettkampf gestartet. Beim Swiss Bike Cup in Gränichen über 31 Kilometer und 800 Höhenmeter startete der 40-Jährige erstmals in seiner neuen Altersgruppe Senioren 1 und verpasste bei dieser Premiere nur knapp das Podium. Mit einem Rückstand von einer Sekunde auf seinen Vordermann sowie einer halben Minute auf den Gesamtsieger durfte Jagenow dennoch hochzufrieden sein.

„Das Streckenprofil versprach bereits beim Anschauen ein sehr schnelles und intensives Rennen“, sagt Jagenow. Die Startrampe hatte es laut Mitteilung mit 150 Höhenmetern gleich in sich. Der toMotion-Fahrer setzte sich in der siebenköpfigen Spitzengruppe fest. Befestigte Waldwege und asphaltierte Straßen sorgten für ein solch hohes Tempo, das Mark Jagenow auf Dauer nicht mitgehen wollte. Er ließ zwei Fahrer ziehen und leistete in der fünfköpfigen Verfolgergruppe viel Führungsarbeit. Sieben Kilometer vor Schluss ließ Jagenow einen Konkurrenten ziehen, mit dem zweiten ging er mit. Anderthalb Kilometer vor dem Ziel entschied sich Jagenow für einen Angriff. Dieser wurde von seinem Konkurrenten jedoch pariert. Somit kam der toMotion-Fahrer aus Bad Säckingen im Schwarzwald nach 1:10,33 Stunden auf Platz vier seiner Altersklasse ins Ziel.