Platten fallen von der Decke: Inselhallen-Parkhaus teilweise geschlossen

Weil Platten von der Decke gefallen sind, musste die Stadt das untere Geschoss des Inselhallen-Parkhauses am Sonntag kurzfristig sperren. Das teilt Pressesprecher Jürgen Widmer mit.

Was genau der Grund dafür ist, dass sich drei Platten von der Decke gelöst haben, kann Widmer am Sonntag nicht sagen. „Um weitere Schäden zu vermeiden, haben wir das untere Geschoss gesperrt“, sagt er. Am Montag soll sich ein Gutachter die Lage ansehen. Laut Widmer wird das untere Geschoss des Parkhauses daher auf jeden Fall auch den gesamten Montag zu bleiben.