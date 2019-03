Plastikmüll vermeiden und CO-Emissionen einsparen

Die Reparaturstube hat vor Kurzem eine offene Diskussionsrunde zum Thema „Nachhaltigkeit im Alltag“ gestartet und lud nun zum ersten Themenabend unter dem Motto „Plastikmüll vermeiden“ ein. Parallel zur Diskussionsrunde wurden wieder defekte Haushaltsgeräte und andere Gegenstände repariert, berichten die Verantwortlichen in einem Schreiben.

Über den Abend verteilt beteiligten sich etwa zwanzig interessierte Personen an der Diskussion, stellten Fragen und brachten eigene Erfahrungen in die Runde mit ein. Einige der Besucher waren speziell zur Diskussionsrunde ins Haug am Brückele gekommen, andere beteiligten sich am Austausch während sie auf einen Platz zur Reparaturunterstützung warteten oder kamen nach abgeschlossener Reparatur dazu. So ergab sich ein reger Informationsaustausch darüber, wie man seinen Alltag gestalten kann, ohne die Umwelt mit Mengen an Verpackungsmüll zu belasten. Nach dieser positiven Resonanz wird dieser Themenabend wiederholt, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Am Montag, 1. April, lädt die Reparaturstube zur nächsten Veranstaltung ein. Dieses Mal geht es um Möglichkeiten, wie man CO -Emissionen reduzieren kann. Durch die Wahl der Verkehrsmittel, durch sparsame Elektrogeräte, durch die Ernährungsweise und durch einen maßvollen Verbrauch von Konsumgütern können Menschen den ökologischen Fußabdruck reduzieren und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Organisatoren der Reparaturstube sind überzeugt, dass nachhaltiges Verhalten nicht nur zwingend nötig ist, sondern auch die Lebensqualität steigert, heißt es.