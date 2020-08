Plakataktion: Friedensregion Bodensee kämpft für Atomwaffenverbot

Der Verein Friedensregion Bodensee erinnert mit Großplakaten in Lindau, Friedrichshafen, Konstanz und Radolfzell an die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren. „144 000 Menschen verdampften und verglühten in Hiroshima sofort, weitere 280 000 starben in den Folgejahren“, schreibt der Verein. Die Plakate werden laut Pressemitteilung zeitgleich in 150 deutschen Städten aufgehängt. Der Verein fordert ein UN-Atomwaffenverbot.

Am 7. Juli 2017 haben von den 193 UN-Staaten 122 Staaten für die Verabschiedung des Atomwaffenverbotsvertrags gestimmt, heißt es weiter. Deutschland habe sich ebenso wenig wie die gesamten NATO-Staaten an den Verhandlungen beteiligt. Mittlerweile haben 83 Staaten den Verbotsvertrag unterzeichnet, 44 Staaten haben ihn ratifiziert oder sind beigetreten, schreibt die Friedensregion. Damit sei der Verbotsvertrag das internationale Vertragswerk über Massenvernichtungswaffen, das im historischen Vergleich die höchste Beitrittsrate vorweisen kann. Es fehlen jetzt nur noch sechs Staaten, dann könne der Vertrag in Kraft treten und somit jegliche Forschung, Produktion, Finanzierung und Androhung/Anwendung von Atomwaffen verboten werden.

Auch Opferhilfe und Umweltsanierung seien darin eingeschlossen. In Deutschland sind laut dem Verein weiterhin in Büchel 20 US-Atombomben gelagert, deutsche Tornadopiloten üben immer noch den Abwurf dieser Massenvernichtungswaffe. Die Friedensregion Bodensee fordert die deutsche Regierung auf, zum Schutz der Bevölkerung, den einstimmigen Beschluss des Bundestages von 2010, „den Abzug der in Deutschland stationierten Atombomben mit Nachdruck zu verfolgen“ und dem Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten.

Um dem Nachdruck zu verleihen, haben 96 Städte, fünf Landkreise und vier Bundesländer den ICAN-Städteappell unterzeichnet – Lindau war die erste Kommune in der Bodensee-Region. Konstanz, Überlingen, Winterthur, Luzern, Zürich und St. Gallen sind dem gefolgt. Frieder Fahrbach von der Friedensregion Bodensee sieht das als einen Erfolg der Internationalen Friedensbewegung am Bodensee.