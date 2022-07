Piraten, Zirkus und Hexen: Das können Lindauer Kindern in den Sommerferien machen

Auch in diesem Jahr bietet das Grüne Klassenzimmer wieder ein Ferienprogramm. Jeden Tag können Kinder ab vier Jahren von 14.30 Uhr bis 17 Uhr ins Grünen Klassenzimmer kommen. Was alles geboten wird.

Mitbringen sollten die Kinder wettergerechte Kleidung, wie Regenausrüstung oder Sonnenkäppi, Sonnencreme, gutes Schuhwerk, eigene Trinkflasche und zwölf Euro Gebühr, davon gehen zwei Euro in die Ukrainehilfe.

Am Dienstag, 2. August, gehen die Kinder als Piraten in den Wald. Am Mittwoch, 3. August, spielen sie Indianer, bauen ein Tippi, gestalten einen Speer und machen Feuer. Am Donnerstag, 4. August, findet ein Nomadenfest mit Jurte und Teezeremonie statt. Einen Zirkus am Freitag, 5. August, veranstaltet. Am Dienstag, 9. August, findet ein Robin Hood-Tag mit Schmugglerhöhle statt. Mittwochs, 10. August, wird Mittelalter gespielt und am Donnerstag, 11. August, gibt es eine Waldolympiade. Am Freitag, 12. August, ist Sommerkochen für ein Drei-Gänge Menü.

Am Dienstag, 16. August, machen die Kinder Kunst unter freien Himmel mit Treibholz, Äste, Wolle, Gläser, Dosen. Am Mittwoch, 17. August, gibt es Wasserspiele und donnerstags, 18. August, eine Klettertour mit Bauen eines Klettergerüst. Am Freitag, 19. August ist dann ein sportlicher Tag mit Fußball, Handball und Basketball inklusive Turniere geplant. Für den Dienstag, 23. August steht ein Tag voller Hexen und Zauberer mit Zaubertricks Zaubertrank an.

Ein Afrikafest steht für Mittwoch, den 24. August, an. Ein Marterpfahl steht am Donnerstag, 25. August, im Mittelpunkt. Dann bemalen die Kinder Holzbretter als Totembretter und basteln Medizinbeutel und Traumfänger. Am Freitag, 26. August heißt es „Schiff ahoi“ mit Pirateninsel und Schatzsuche.

West-High-Land-Games sind am Dienstag, 30. August, auf dem Programm. Dann heißt es Baumstamm werfen, Steine schleudern und Gewicht heben. Am Mittwoch, 31. August werden alte Spiele neu entdeckt mit Rad drehen, Himmel und Hölle und Gummitwist.

Picasso in der Natur ist das Motto am Donnerstag, 1. September, mit Malen mit Pflanzen, Blätter und Erde und Künstlermappe gestalten. Am Freitag, 2. September, geht es in die Steinzeit. Für Donnerstag, 6. September, ist ein Theatertag geplant. Am Mittwoch, 7. September ist Waldsporttag und donnerstags, 8. September sind die „Wikkinger in Lindau“. Eine „wilde Herbstküche“ gibt es am Freitag, 9. September, mit Graben der Kartoffeln und Kräutersuche.