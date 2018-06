Piraten verzichten auf Widerspruch

Die Piratenpartei wird keinen keinen Widerspruch gegen die Entscheidung des Indauer Wahlausschusses einlegen und hat dies auch nicht in Erwägung gezogen haben. Der Ausschuss hatte dem Kandidaten der Piraten, Marc Fuhrken, die Zulassung zur Wahl verweigert, weil er zu wenig Unterstützerunterscriften vorweisen konnte (wir berichteten).

„Wir haben 73 von 190 Unterstützungsunterschriften bekommen. Dieses eindeutige Ergebnis liegt sicher nicht an der Stadtverwaltung oder mangelhafter Beratung durch Herrn Nuber“, teilen die Piraten in einer Pressemitteilung mit. Thoams Nuber ist der Gemeindewahlleiter.

„Für den von uns bemängelten Umstand, dass in Bayern Unterstützungsunterschriften auf dem Bürgeramt gesammelt werden müssen, ist die Stadt nicht verantwortlich, sondern ein Wahlgesetz, dass von einer CSU-Mehrheit im Landtag beschlossen wurde“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die Piratenpartei bedankt sich in ihrem öffentlichen Statement ausdrücklich bei der Stadtverwaltung: „Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bürgeramt, insbesondere bei denen die am 10.Dezember den zweistündigen Samstagsdienst und am 14. Dezmeber die verlängerte Öffnungszeit bis 20 Uhr übernommen haben, möchten wir uns herzlich bedanken. Ebenso gilt unser Dank Herrn Nuber, der uns von Beginn an unvoreingenommen und sachlich informiert hat.“