Pippi-Schwindler fliegt auf

Ein 21-Jähriger hat versucht, die Polizei am Donnerstagabend, 25. April, mit sogenannten Fake-Urin zu täuschen. Als die Beamten den jungen Mann gegen 19.30 Uhr in der Bregenzer Straße, in der Nähe des ehemaligen Grenzüberganges Lindau-Ziegelhaus, anhielten und nahmen sie Marihuana-Geruch war. Die Polizei teilt mit, dass sich der Autofahrer mit einem Drogentest einverstanden zeigte. Als die Beamten feststellten, dass er versuchte sie mit synthetischem Urin zu täuschen, musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Nun erwartet den jungen Mann ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.