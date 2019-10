Pioniere des interreligiösen Dialogs

Als ein „tollkühnes Unternehmen“ bezeichnete Karl-Josef Kuschel selbst das Vorhaben, drei Religionsvertreter zusammenzubringen, deren Welten unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Tübinger Theologe, aber, den Margarete Leibig am Montag in der Lindauer Inselhalle, bei der Internationalen Tagung der Tiefenpsychologie vorstellte, schaffte es, das Publikum in seinen Bann zu ziehen und zu zeigen, dass es sich bei allen Verschiedenheiten lohnt, den Fokus auf das zu richten, was Religionen, Kulturen oder ganz speziell drei Menschen miteinander verbindet.

Mit seinem Vortrag umriss Kuschel das Leben und Wirken von drei Querdenkern. Da ist der jüdische Philosoph Martin Buber, der christliche Zen-Meister Hugo Enomiya-Lassalle und der französische Orientalist Louis Massignon – an den Lebensgeschichten dieser drei Religionsvertreter zeigte der Tübinger Theologe, dass es möglich ist, Grenzen zu überschreiten und Brücken zu bauen.

Martin Buber wurde 1878 in Wien geboren und starb 1965 in Jerusalem. Als Kind wurde er in einer christlichen geprägten Schule zwar toleriert, aber beim Morgengebet habe er sich als „gezwungener Gast“ gefühlt. Statt „Begegnung“ erlebt er „Ver-Gegnung“. Und dennoch wird die Begegnung mit dem Du, die Philosophie des Dialogs zum Kern seiner Lehre.

Hugo Lassalle wird 1898 in Westfalen geboren. Er wird beim Fronteinsatz im ersten Weltkrieg verletzt, tritt 1920 dem Jesuitenoden bei. Die Biografie des Ordensgründers Ignatius von Loyola fasziniert den jungen Mann. Auf eigenen Wunsch geht er 1929 nach Japan – wo er bei den Ärmsten der Armen arbeitet. Hier kommt er mit dem Zen Buddhismus in Berührung. 1943 macht er seinen ersten Zen-Kurs in der japanischen Provinz – „Jetzt weiß ich was Fegefeuer ist“ schreibt er später über die Zeit, denn die Praxis des Zens ist anspruchsvoll: Zehnstündiges Meditieren im Lotus Sitz ist an der Tagesordnung. Und trotzdem lässt ihn die Zen-Lehre nicht los. Er bleibt dem Jesuiten-Orden treu, spricht im Jahr 1962 auf dem Vatikanischen Konzil in Rom und wird 1978 als erster Christ als offizieller Zen-Lehrer anerkannt, im Alter von 80 Jahren. Im Jahr 1990 stirbt er in Münster.

Und schließlich stellt Karl-Josef Kuschel den französischen Orientalisten Louis Massignon vor, der 1883 in der Nähe von Paris geboren wurde, als Christ arabisch lernt und nicht nur die arabische Mystik erforscht, sondern auch zum Vordenker einer Ökumene von Juden, Christen und Muslimen wird, denn schließlich verbindet sie alle der Stammesvater Abraham.

Drei Leben – drei Welten. Und dennoch: „Schaut man nicht auf die inhaltlichen Differenzen, sondern auf die Lebensgestalt, so ergeben sich bemerkenswerte Parallelen“, stellt Kuschel fest. So waren alle drei Leben von Krisen und Katastrophen geprägt. Buber überlebte den Holocaust, Lassalle zwei Weltkriege und die Atombombe in Hiroshima und auch Massignon erlebte beide Weltkriege und hatte den Konflikt der Staatsgründung Israels vor Augen. „Hier liegt der entscheidende Grund, warum für sie der Dialog der Religionen zu einem friedensethischen Imperativ wurde“, so der Theologe.

So lautet die Botschaft, die Kuschel seinen Zuhörern in den Worten von Buber ans Herz legt: „Die Religionen müssen zu Gott und zu seinem Willen demütig werden; jede muss erkennen, dass sie nur eine der Gestalten ist, in denen sich die menschliche Verarbeitung der göttlichen Botschaft darstellt.“ Oder anders, ebenfalls nach Buber: „Jeder Mensch hat einen Weg zu Gott, aber jeder hat einen anderen.“

Im Anschluss an den Vortrag stellte sich der Wissenschaftler den Fragen des Publikums und dabei wurde es durchaus praktisch, so empfahl er einer Religionslehrerin, die im katholischen Schulgottesdienst auch die muslimischen Kinder ansprechen möchte, geduldig in interreligiöser Kommunikation vorzubereiten und so Vertrauen zu schaffen. Oder getrennte Gottesdienste zu feiern, gegenseitig aber dazu einzuladen oder aber in einem gemeinsamen Anliegen (zum Beispiel für den Frieden) aber nebeneinander zu beten, so, wie es beispielsweise der Papst Johannes Paul II in Assisi gemacht habe.

Insgesamt machte Kuschel Mut, den Weg zu wagen: „Nicht den Traditionswächtern gehört die Zukunft, sondern den Kühnen und Mutigen. Sie gehört den Menschen, die zusammenbringen, was früher getrennt; die Lebenswege gehen, die früher versperrt waren“ – Buber, Lassalle und Massignon sind nur drei Beispiele dafür.