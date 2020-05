Pilze, Drogen und ein verirrter Liebhaber

Einen Drogenschmuggler, einen gesuchten Einbrecher und einen verirrten Liebhaber haben Lindauer Grenzpolizisten am langen Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Die Fahnder schauen sich jeden genau an, der derzeit über die Grenze fährt.

So fanden die Polizisten bereits am Maifeiertag bei einem 39-jährigen Ravensburger in der Unterhose acht Gramm von sogenannten Psilopilzen. Dies sind in der Betäubungsmittelszene eher selten zu findende psilocybinhaltige Pilze, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Ein 28-jähriger Kellner aus Nordrhein-Westfalen hatte einen Joint und knapp zwei Gramm Marihuana im Koffer. Ein 22-jähriger Tiroler hatte sich aufgrund der eingenommenen Drogen verirrt. Denn er wollte eigentlich nicht nach Deutschland, sondern zu seiner Freundin in Vorarlberg. Laut Drogentest hatte er Kokain und Cannabis eingenommen. Blutentnahme, Fahrverbot und eine empfindliche Geldbuße sind die Folgen dieser Irrfahrt.

Am Sonntag wollte ein 26-jähriger Kellner zu einer neuen Arbeitsstelle. Die Fahnder fanden heraus, dass Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Neu-Ulm ihn wegen Einbruchdiebstahls suchen. Die Grenzpolizisten vernahmen ihn, bevor er weiterreisen durfte.

Am Sonntag wollte eine fünfköpfige Familie mit einem Kleinwagen über die Grenze auf dem Weg ins Ruhrgebiet. Die Überprüfung des Fahrzeuges ergab jedoch, dass der Inhaber seit Dezember die Versicherungsprämien nicht gezahlt hatte. Ohne den notwendigen Versicherungsschutz war eine Weiterfahrt unmöglich. Zudem brachten die Beamten den Fahrzeughalter und Fahrer zur Anzeige. Die Familie trat daraufhin die Rückreise nach Österreich an, da sie dort eine Unterkunft bei Verwandten fand.

In der Nacht zum Montag kam ein 50-Jähriger aus dem Raum Lindau von seiner Lebensgefährtin aus Vorarlberg zur Arbeit nach Lindau. Als er seine Ausweispapiere aushändigte, schlug den Grenzbeamten deutlich eine Fahne entgegen. Der Alkotest ergab den Wert von 1,2 Promille Alkohol im Blut. Dies hatte eine sofortige Sicherstellung des Führerscheines zur Folge. Nach einer Blutentnahme und der Anzeigenaufnahme musste der Fahrzeuglenker zu Fuß zur Arbeit gehen.