Pickerl wird teurer, Schweizer Vignette nicht

Autofahrer auf österreichischen Autobahnen müssen im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Für das Jahrespickerl 2023 werden 96,40 Euro fällig - die Preissteigerung ist höher als üblich.

Der bisherige Betrag für eine österreichische Jahresvignette lag bei 93,80 Euro. Die Steigerung von 2,8 Prozent ergibt sich aus gesetzlichen Vorgaben, wie Alexander Holzedl, Sprecher der Autobahngesellschaft Asfinag, erläutert. Sie sei an den österreichischen Verbraucherpreisindex angepasst.

Pickerl Österreich wird teurer

In den beiden Vorjahren war der Preis in etwa halb so stark angestiegen: für das Jahr 2021 um 1,5 Prozent, für das Jahr 2022 um 1,4 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr.

Das Jahrespickerl ist noch nicht sofort, sondern erst ab 1. Dezember gültig, betont Holzedl.

Auch die kürzer gültigen Pickerl werden teurer. Der Preis für eine Tagesvignette steigt von 9,60 Euro auf 9,90 Euro. Für eine Zwei-Monats-Vignette werden künftig 29 Euro fällig, bisher waren es 28,80 Euro.

Kostenfrei bis Hohenems

Einige Autobahnabschnitte in Österreich sind von der Maut befreit, darunter in Vorarlberg die Rheintalautobahn A13 von der Grenze bei Lindau durch den Pfändertunnel bis Hohenems sowie in Tirol die Inntalautobahn von der Grenze bei Kiefersfelden/Kufstein bis Kufstein Süd.

In der Schweiz bleibt der Preis für die Autobahnvignette stabil. Sie kostet nach wie vor 40 Franken. beim Kauf in Deutschland beträgt der Preis aufgrund des Wechselkurses 42 Euro.