Pianist Rudi Spring sorgt für einen unterhaltsamen Abend in der Inselhalle

Der Lionsclub Lindau hat mit einem Benefizkonzert etwas Gutes für die Cavazzensanierung beitragen wollen. Richtig Gutes hat er mit der Einladung von Rudi Spring für diesen Abend aber seinem Publikum getan. Mit seinem abwechslungs- und variantenreichen Programm versprach der gebürtige Lindauer Pianist und Komponist einen unterhaltsamen Abend.

Der Saal Lindau, der kleinere der möglichen Säle in der Inselhalle, macht zunächst nicht den Eindruck eines idealen Kammermusikraumes. Dies wird durch die improvisierte Bühnenbeleuchtung nicht wirklich entkräftet. Auch der Petrof-Flügel ist nicht das Paradies für einen Pianisten, das hat er in den über drei Jahrzehnten, die er in Lindau und da vor allem in der Inselhalle sein Zuhause hat, mehrfach bewiesen. Dass aber auch er eine richtige Sternstunde erleben durfte, dafür sorgte Rudi Spring.

Spring hat einen großen Fanclub in seiner Heimatstadt. Die Zuhörer, die allein schon wegen Rudi Spring zum, Konzert kamen, werden nicht jünger, dabei hätte der Pianist und die Musik, die er mit nach Lindau gebracht hat, durchaus auch ein jüngeres Publikum verdient. Spring-Konzerte sind immer spannend und lehrreich, denn im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen interessieren ihn mehr die Musik und die Umstände, die die Kompositionen haben entstehen lassen. Typisches Pianisten-Repertoire sucht man bei ihm vergeblich, erfreulicherweise. Anstatt bekannter Komponisten erfahren hier die Zuhörer, dass auch Werke von Wilhelm Stenhammar oder Erwin Schulhoff es wert sind, gehört zu werden. Das heißt aber nicht, dass Rudi Spring nur auf unbekannten Wegen wandelt, Franz Schubert, Robert Schumann oder Felix Mendelssohn Bartholdy stehen an diesem Abend ebenfalls auf dem Programm. Aber halt kein Chopin oder Liszt, und das ist gut so. Zu Spring-Abenden gehört, dass das Programm vom Künstler moderiert wird, sein Publikum erfährt immer Neues über Werke und ihre Urheber. Das weckt die Neugier auf Musik.

Eine weitere Qualität, oft beschrieben, aber trotzdem immer wieder herausragend aus dem Solisteneinerlei, ist die Selbstverständlichkeit seines Klavierspiels. Ohne Furcht vor virtuosen Passagen, denen er aber gleichzeitig auch keine größere Bedeutung beimisst, wie das andere gerne tun.

Das Selbstverständliche seines Spiels versucht in keinem Moment, einem Motiv, einer Sequenz mehr Tiefe zu verleihen als sie eh schon nicht hat, trotzdem entspringt dieser Selbstverständlichkeit ein äußerst sensibles Spiel, das der alte Petrof in dieser Intensität sicher noch nicht allzu oft erlebt hat. Bei Spring drängt sich nie der pianistische Aspekt auf, Fragen nach der Technik, wie er anspruchsvolle Passagen bewältigt, es geht nur um Musik. In die dürfen die Zuhörer vertrauensvoll eintauchen, ertrinken kann hier keiner, denn der Pianist springt ihnen rechtzeitig zur Seite und geleitet sie durch die Kompositionen, seien sie romantischen oder zeitgenössischen Ursprungs. Zu denen gehört die Uraufführung der x-ten Neufassung des Faust-Fragments opus 16 eben von Rudi Spring. Mit diesem Werk beschäftigt sich Spring immer wieder, entgegen des Rates von Freunden, es sei doch leichter, was Neues zu schreiben. Das eint ihn mit Komponistenkollegen wie Schumann, Brahms oder auch Schubert, die an einigen Werken ewig herumfeilten, bis sie es entweder freigeben konnten oder vorher das Zeitliche segneten.

Dass für Rudi Spring die Musik im Vordergrund steht und nicht das Instrument, zeigt auch die Zusammenstellung seines Programms, das dieses Mal das Variantenhafte durch die Kompositionen spuken ließ. Man spürt deutlich, dass eben dieses Element den Künstler selbst sehr beschäftigt, so hat er auch zwei Werke, die für ganz andere Besetzung bis hin zur Jazz-Band mit Orchester komponiert waren, fürs Klavier arrangiert und dabei versucht, deutlich zu machen, um was es ihm bei dem Stück geht. Und das ist ihm wieder einmal eindrucksvoll gelungen.