Philipp Lingg präsentiert sein neues Album Egalien

Der Vorarlberger Philipp Lingg präsentiert am Samstag, 17. September, um 20 Uhr sein neues Album „Egalien“ im Lindauer Zeughaus. Vor mittlerweile über 10 Jahren landete er mit HMBC und dem Song „o Mello bis ge Schoppernou“ einen überraschenden Hit im Bregenzerwalder Dialekt, heißt es in der Mitteilung.

Seitdem hätte er seine Musik in verschiedenen Projekten ständig weiterentwickelt. In seinem neuesten Bandprojekt schreibe er Lieder über Berge, Kater und Zöllner. Gesungen wird in diadenglischer Sprache vom Leben im und außerhalb des Hinterwaldes. Sprachbarrieren werden abgerissen beziehungsweise gar nicht erst zugelassen. Es lebe die Lust, die Liebe und die Leidenschaft zur Musik, so die Veranstalter in der Ankündigung zum Konzert.

Karten zu 24 Euro, ermäßigt 20 Euro gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark, sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de; Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf.