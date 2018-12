Pflichtaufgabe für die Roten Teufel

In der 17. Hauptrunde der Handball Liga Austria hat Vizemeister Alpla HC Hard am Freitag (19 Uhr, Sporthalle am See) das Tabellenletzten HC Linz AG zu Gast. Für die Roten Teufel vom Bodensee, die mit 18 Pnnkte gleichauf mit Westwien auf den vierten Platz liegen, ist im Kampf um ein Ticket für die Bonusrunde ein Heimsieg Pflicht. Denn gleich dahinter lauern Bregenz und Schwaz mit 16 Punkten. Und auch der Tabellensiebte aus Margareten (15 Punkte) ist noch im Rennen um einen Top-Fünf-Platz.

Gegen die Oberösterreicher hat Cheftrainer Klaus Gärtner erstmals in dieser Meisterschaftsrunde die Qual der Wahl. Bis auf den langzeitverletzten Risto Arnaudovski sind seit Trainingsauftakt im Juli wieder alle Mann an Bord. „Linz ist ein unangenehmer Gegner. Wir haben uns bereits im Hinspiel mit dem knappen 23:22 sehr schwer getan,“ so der 43-jährige Deutsche.

„Die Linzer können den Ball schnell laufen lassen. In der Abwehr benötigen wir die entsprechende Aggressivität und schnelle Beine. Über die beiden Kreisläufer Gojko Vuckovic und Antonio Juric kommen sie immer wieder zu Toren. Zuletzt haben sie verstärkt mit dem siebten Feldspieler agiert, wobei Spielmacher Matevz Cemas die Fäden zog. Auch die beiden Außenspieler Alen Bajgoric und Christian Kislinger sind gefährlich,“ analysiert der Harder Chefcoach.

Für Klaus Gärtner sind die nächsten beiden Heimspiele - am Freitag gegen die Stahlstädter sowie am Dienstag gegen Leoben - die Schlüsselspiele im Kampf um einen Platz in der Bonusrunde. „Wenn wir unter die ersten Fünf wollen, müssen wir beide Heimspiele gewinnen.“