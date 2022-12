Pflegestufe als Lösung gegen die Firmenpleite

„Alter schützt vor G‘sundheit nicht“ heißt die Komödie von René Heinersdorff vom Chiemgauer Volkstheater, das an Silvester, 31. Dezember, im Theater Lindau gezeigt wird (Foto: Winkler CVT). Zum Jahreswechsel wartet das erfolgreichste deutsche Fernseh- und Tourneetheater mit einer beschwingten Komödie auf. Günther ist 75 Jahre alt, topfit und kerngesund. Er hat seinem Sohn die Geschäfte übergeben und lebt im 5. Stock ohne Aufzug ein glückliches, gesundes Leben. Bis sein Sohn Kai ihm die Katastrophe verkündet: Das Familienunternehmen ist pleite! Kai präsentiert sofort eine „Lösung“: Er hat für Günther Pflegestufe vier beantragt. Und noch ehe Günther widersprechen kann, steht die Prüferin der Krankenkasse vor der Tür. Die Theaterkasse ist von 24. bis 26. Dezember geschlossen. An den Tagen 27., 29., 30. und 31. Dezember ist die Kasse von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet. Von 1. bis einschließlich 6. Januar ist die Theaterkasse geschlossen. Weitere Informationen per Mail an theaterkasse@kultur-lindau.de oder Telefon 08382/9113911.