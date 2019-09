Pflegekräfte sollen sich vernetzen

Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, sich dafür interessieren oder sich darüber auch nur austauschen wollen, will die Rotkreuzklinik Lindenberg miteinander ins Gespräch bringen. Die erste „Lange Nacht der Pflege“ findet am Donnerstag, 19. September, ab 18 Uhr im Lindenberger Löwensaal statt. Ohne Anmeldung können Interessierte daran kostenlos teilnehmen.

„Es ist ein toller Beruf“, beschreibt Caroline Vogt die Tätigkeit in der Pflege. Die Lindenberger Krankenhaus-Direktorin weiß, wovon sie spricht. Sie hat die Krankenpflege „von der Pike auf“ gelernt. So weiß sie aber auch um die Themen, die die Pflegekräfte beschäftigen. So aktuell die Personalknappheit in manchen Einrichtungen oder das neue Berufsbild ab 2020. Es sieht eine allgemeine Ausbildung im Pflegebereich vor. Erst im späteren Verlauf spezialisieren sich künftig die Pflegekräfte, beispielsweise in Richtung Kranken- oder Altenpflege.

Themen wie diese können und sollen die Teilnehmer am Donnerstag diskutieren – oder sich auch nur über ihren Arbeitsalltag austauschen. „Davon können alle profitieren“, ist Vogt überzeugt. Denn: „Jeder hat seine eigenen Herangehensweisen.“ Und oftmals auch einen anderen Blickwinkel. So sind Kranken- und Altenpfleger ebenso denkbare Teilnehmer wie Arzthelferinnen oder Schüler, die sich über den Pflegeberuf informieren wollen.

Dazu hat das Krankenhaus Informationsstände zu den einzelnen Abteilungen vorbereitet. Auch das direkte Gespräch mit Ärzten sei selbstverständlich möglich, sagt Dr. Andreas Weiß, Leiter der Narkoseabteilung. Er hat an dem Abend eine besondere Aufgabe: Er ist für die Cocktailbar zuständig. Denn wichtig ist den Veranstaltern eine lockere Atmosphäre. So sorgt die Klinikküche für die Bewirtung der Besucher, versprechen die Klinikclowns lustige Augenblicke und ein DJ ist für den musikalischen Hintergrund zuständig. So beginnt die Veranstaltung zwar um 18 Uhr, aber auch ein späteres Hineinschauen bis Mitternacht ist problemlos möglich.

Gut 40 Mitarbeiter der Rotkreuzklinik haben die „Lange Nacht der Pflege“ vorbereitet. Erwartungen hinsichtlich der Teilnehmerzahl haben Vogt und Weiß nicht. „Je besser der Austausch, umso schöner“, sagt Vogt. Ohnehin soll es nur die erste Veranstaltung dieser Art sein, deren Konzept die Schwesternschaft als Träger der Klinik in München bereits erfolgreich umgesetzt hat. Mindestens einmal jährlich soll es weitere Netzwerk-Treffen dieser Art geben, kündigt Vogt an.