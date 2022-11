Pflegefachfrauen/fachmänner von Morgen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beginn eines neuen Lebensabschnitts für vier junge Frauen und Männer. Sie haben die dreijährige generalistische Pflegeausbildung zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann an der Asklepios Klinik Lindau begonnen. Nach den ersten sechs Wochen theoretischen Unterrichts in der Berufsfachschule stehen nun erste praktische Einsätze unter Anleitung und Unterstützung der Praxisanleiter:innen und der Pflegefachkräfte auf Station auf dem Programm. „Kaum ein Beruf bietet so viele abwechslungsreiche Tätigkeitsbereiche. Wir freuen uns sehr, dass sich die Schülerinnen und Schüler für die Ausbildung bei uns in Lindau entschieden haben, und wünschen Ihnen einen guten Start“, betont Pflegedienstleiter, Richard Hockl.

Zum Lehrplan der Ausbildung gehören Inhalte rund um das Thema Pflege sowie Anatomie, Psychologie, Recht und Krankheitslehre. Zudem werden die Auszubildenden bereits nach einem Monat zur praktischen Ausbildung unter Anleitung und Unterstützung der Praxisanleiter:innen und der Pflegefachkräfte auf Station in verschiedenen Bereichen der Asklepios Klinik Lindau eingesetzt. Darunter die Chirurgie, Innere Medizin, Geriatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Notaufnahme, OP und die Intensivstation Während der Ausbildungszeit folgen zudem Einsätze in kooperierenden Einrichtungen, ambulanten Pflegediensten und örtliche Pflegeheimen.

In der Gruppe haben die Schüler:innen unter Anleitung von Praxisanleiterin Pia Heinzer und Tobias B. nun in der Asklepios Klinik Lindau Lerninhalte vertieft und praktisch angewendet. Darunter die Puls,- Blutdruck- und Körpertemperaturmessung oder die Bestimmung von Blutzuckerwerten und der Sauerstoffsättigung. In den kommenden drei Jahren warten für die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner von morgen neben 2100 Stunden in der Theorie auch 2500 Stunden fachpraktische Ausbildung. „Herzlich Willkommen. Wir freuen uns darauf, sie nun in den kommenden drei Jahren auf ihrem Weg zu begleiten“, betont Pia Heinzer, Ausbildungs- und Praxiskoordinatorin der Asklepios Klinik Lindau.

