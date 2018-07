Pflegedienst bringt Senioren Butschellen

Das Kinderfest ist schon aus der Tradition heraus ein Fest für die Mädchen und Buben in Lindau. Aber natürlich feiern auch die erwachsenen und älteren Lindauer gerne diesen Feiertag. Viele kommen dafür sogar von weither in ihre Heimatstadt. Mancher ist aber nicht mehr gut zu Fuß und muss den Tag deshalb daheim verbringen. Damit auch diese älteren Menschen zumindest ein wenig Kinderfest feiern können, bringen die Mitarbeiter des Pflegeteams am See von Clemens Obermeier den Patienten am Kinderfesttag Butschellen vorbei. Denn dieses Gebäck – egal ob mit oder ohne Rosinen – schmeckt ein einzigartig wie das Kinderfest, wie Maira Jobst bestätigt, die ihre Butschelle mit Pflegeteam-Mitarbeiterin Kathi teilt.