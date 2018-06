Pflegebedürftige Frau um fast 100 000 Euro betrogen

Er hat die alte, hilfsbedürftige Frau gepflegt, bis sie gestorben ist – und ihr dabei Schritt für Schritt das Konto leer geräumt. Dafür musste sich ein Mann aus einer Gemeinde im Landkreis Lindau nun vor dem Lindauer Amtsgericht verantworten. Richterin Ursula Brandt verurteilte ihn zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung. Während der Verhandlung wurde deutlich: Die betagte Dame hatte dem Angeklagten durchaus etwas bedeutet.

Immerhin hatte er sich jahrelang um die ältere Frau gekümmert, die keine Angehörigen in der Nähe hatte und nicht in ein Pflegeheim wollte. Der Angeklagte hatte seiner Nachbarin geholfen: Er ging für sie einkaufen, putzte ihre Wohnung. „Ich habe sie gemeinsam mit meiner Frau und meiner Schwiegertochter gepflegt“, sagte er. Die alte Dame habe sich für seine Dienste immer großzügig erkenntlich gezeigt: „Wenn ich was gemacht habe, habe ich immer wieder ein Taschengeld bekommen“, sagte der Angeklagte. Das seien mal 100, aber auch schon mal 500 Euro gewesen.

Frau überträgt Vollmacht

Irgendwann übertrug die ältere Frau dem Angeklagten die Vollmacht für ihre Bankkonten, damit er selbstständig Geld zum Einkaufen abheben konnte. Das machte der Angeklagte auch – und holte für sich selbst 94 000 Euro vom Konto der Frau, die er sich Stück für Stück überwies oder als Bargeld abhob.

„Sie wollte, dass ich das Geld bekomme“, beteuerte der Angeklagte. Schließlich habe seine Nachbarin Kenntnis von den Bewegungen auf ihrem Konto gehabt, er selbst habe ihr regelmäßig Kontoauszüge vorbei gebracht. „Die Frau wollte unbedingt in ihrer Wohnung bleiben, und wir haben ihr dabei geholfen.“

„Warum haben Sie sich das Geld dann so stückchenweise überwiesen?“, wollte Richterin Ursula Brandt wissen. Immerhin warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Untreue in insgesamt 32 Fällen vor. Der Angeklagte räumte schließlich ein, dass er sich das Geld nach und nach überwiesen hatte, damit es nicht auffällt. Herausgekommen war der Betrug nach dem Tod der Frau, als sich deren Söhne um den Nachlass kümmerten.

Den Schaden hat der Angeklagte bereits wieder gut gemacht: Er hat eine Eigentumswohnung gekauft und den Söhnen der Frau die volle Summer erstattet, die er damals vom Konto genommen hatte. Deswegen, und weil er die Tat – wenn auch holprig – gestanden hatte, setzte das Schöffengericht die Gefängnisstrafe zur Bewährung aus. „Man gesteht sich nicht gerne ein, dass man eine Straftat begeht“, schloss Richterin Brandt aus dem holprigen Geständnis des Angeklagten. „Sie haben es sich schöngeredet.“