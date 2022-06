Pflanzung einer Eiche mit Sandsteinstele

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

anlässlich des Fests zum 50+1-jährigen Bestehen des Internationalen Kulturzentrums im Humboldt-Haus Achberg (16. bis 19.6.) www.kulturzentrum-achberg.de – in Erinnerung an die Aktion 7000 Eichen von Joseph Beuys. Der Künstler hielt sich häufig in Achberg auf und arbeitete dort mit vielen Akteuren zu Fragen einer zukünftigen Gesellschaft, in der der Mensch im Gleichgewicht mit Natur und Mitmenschen lebt und wirtschaftet. Diese Impulse besitzen noch heute große Kraft, die damals verhandelten Themen sind heute dringlicher denn je.

Mit der Baumsetzung soll ein Ort geschaffen werden, an welchem Erinnerung und Zukunft gleichermaßen Platz haben. Es entsteht eine Brücke von den damaligen Ideen des documenta-Beitrags 1982 in die heutige Zeit hinein (auch zum „Erdfest“ https://erdfest.org/de) als Gemeinschaftsaktion des Vereins Soziale Skulptur, des INKA e.V. und der Gemeinde Achberg (Dank an Bürgermeister Walch und die Gemeinräte), welche die Aktion mitträgt und auch finanziell unterstützt. Anstatt der Beuys’schen Basaltstele wurde eine Sandsteinstele vom Hasenweg gesetzt.