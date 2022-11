Pfarreien laden zu Adventsfenstern ein

Adventsfenster verkürzen die Wartezeit bis Weihnachten: Die katholischen und evangelischen Pfarreien in Lindau Reutin-Zech-Insel laden zur Aktion „Adventsfenster“ ein. Die Fenster werden jeweils ab 18 Uhr beleuchtet sein, Ausnahmen sind vermerkt.

Die 24 Adventsfenster: 01.12.Oberhochstegstr. 48, 02.12. Joseph-von-Eichendorff-Str. 13, 03.12. Am Köchlinweiher 10B, 04.12.Alpenländischer Advent Kirche St. Verena, Beginn: 19 Uhr, 05.12. In der Hofstatt 7, 06.12. Albert-Schweitzer-Str. 3, 07.12. Gängle 9, 08.12. Exerzierweg 8, 09.12. Adelheid-Donderer-Str. 1, Treffpunkt Zech, 10.12. Oberreutiner Weg 7, 11.12. Zecher Weihnacht, Versöhnerkirche, 17 Uhr, 12.12. Leiblachstr. 46a, 13.12. Bregenzer Str. 199, 14.12. Freihofstr. 1d, 15.12. Steigstr. 34, Kita St. Verena, 16.12. Waldweihnacht am See, Treffpunkt Versöhnerkirche, 17 Uhr, 17.12.Bachweg 8, 18.12. Gerhart-Hauptmann-Str. 19, 19.12. Gustav-Freytag-Str. 2a, 20.12. Schulstr. 5, 21.12. Rickenbacher Str. 78, 22.12. Maximilianstr. 20, 23.12. Bazienstr. 54, 24.12. Gottesdienste in den Kirchen St. Josef, St. Verena, St. Maria Königin des Friedens, Versöhnerkirche und Münster unserer Lieben Frau