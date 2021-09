Pfarrei St. Josef feiert Jubiläum

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Kirchenstiftung sowie des 85. Geburtstages der Kirche findet am Sonntag, 26. September, um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst in der Kirche St. Josef statt. Gestaltet wird der Gottesdienst unter dem Motto „Kirche in Zukunft“ von Jugendlichen, den musikalischen Rahmen übernimmt die Gruppe „Spirit“ sowie der Solist Frank Westphal am Cello.

Im Anschluss daran lädt die Pfarrei zum Empfang in den Innenhof des Pfarrzentrums bzw. bei schlechtem Wetter ins Pfarrzentrum, es wird ein Imbiss vorbereitet sein und es werden Getränke gereicht. Vor allem aber sollen wieder Begegnungen stattfinden.

Als weiterer Höhepunkt findet am selben Abend ein Jazz-Konzert in der Kirche St. Josef statt. Solisten an diesem Abend sind die Soulsängerin Tabea Gebauer, der Klarinettist Stephan Holstein sowie Werner Zuber an der Orgel. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bei allen Veranstaltungen gelten die aktuellen gesetzlichen Corona-Maßnahmen.