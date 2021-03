Pfarrei sammelt für Tafelladen

In Coronazeiten sind „Eins-mehr“-Aktionen, bei denen die Menschen, die einkaufen gehen, eingeladen werden, ein zusätzliches Produkt zugunsten des Tafelladens zu kaufen und dann zu spenden, leider nur sehr eingeschränkt möglich. Deshalb gibt es an diesem Samstag und Sonntag jeweils von 8.30 bis 18.30 Uhr die Möglichkeit, haltbare Lebensmittel wie etwa Schokolade, Kaffee oder Konserven in der Pfarrei St. Ludwig in Lindau-Aeschach abzugeben. Diese werden dann an den Lindauer Tafelladen weitergegeben. Die Waren werden im Eingangsbereich der Gemeinderäume unter der Pfarrkirche entgegengenommen. Die Pfarrei dankt schon jetzt für jede Form der Unterstützung.

Bei Fragen gibt Pastoralreferent Ludwig Lau unter der Telefonnummer 08382 / 44 75 Auskunft.